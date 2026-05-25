Девочка за рулем питбайка сбила трехлетнего ребенка в Ленобласти

В поселке Красава Тихвинского района Ленинградской области 14-летняя девочка, управляя питбайком, сбила 3-летнего ребенка, который выбежал на проезжую часть, несмотря на то что рядом находились его родные. Об этом написала Neva.Today .

После случившегося юная байкерка скрылась с места происшествия, а пострадавшего малыша доставили в больницу с травмами средней степени тяжести. Полиция оперативно провела проверку, девочку опросили и передали родителям, а питбайк был изъят сотрудниками правоохранительных органов.

Случай произошел в воскресенье, 24 мая, около девяти часов вечера на Комсомольской улице.