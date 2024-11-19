Девять столичных прокуроров отправили в отставку

«Коммерсант»: генпрокурор Краснов отправил в отставку девять прокуроров

Генеральный прокурор Игорь Краснов отправил в отставку девять московских прокуроров. Об этом сообщил «Коммерсант» .

По информации источника, посты покинут руководители трех окружных и нескольких районных прокуратур. Причиной такого решения стала ротация кадров, прокуроры получат аналогичные должности, но в других местах.

Предположительно, после назначения московским прокурором Максима Жука из Твери ожидается выход на пенсию первого заместителя прокурора Москвы Сергея Савенкова.

Прежний руководитель московского надзора Денис Попов подал в отставку по выслуге лет, ее удовлетворили.

Президент России Владимир Путин отмечал, что Генеральная прокуратура должна проявлять еще больше усилий в борьбе с коррупцией. Он также поручил ведомству совместно с МВД и другими силовыми ведомствами проработать в России новую систему антикриминальных профилактических мер, в том числе в области миграционного законодательства.