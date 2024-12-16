Девять семей из Нижегородской области отметили 70-летие супружеской жизни в 2024 году

С 2023 года власти Нижегородской области ввели единовременную выплату для семей, которые празднуют 50, 60 и 70 лет совместной жизни. В этом году рекордную годовщину отметили девять пар, в прошлом году — 11. Об этом пишет сайт pravda-nn.ru со ссылкой на представителей регионального министерства социальной политики.