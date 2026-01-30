Девелоперы в 2026 году ищут новые подходы к управлению проектами

Основатель девелоперской компании Renton Yard Дарина Солодкова сообщила Daily Moscow , что в 2026 году девелоперы все чаще отказываются от прямой покупки земельных участков, выбирая альтернативные формы контроля над проектами.

Высокая стоимость капитала стала ключевой причиной изменения подхода к управлению недвижимостью.

«Сдвиг проекта на 12–18 месяцев из-за градостроительных процедур, проектирования, экспертиз или техприсоединений означает финансирование паузы без выручки. В 2026 году это слишком дорого для большинства финансовых моделей», — подчеркнула Солодкова.

Дополнительным фактором, по мнению эксперта, стало снижение предсказуемости спроса. Рынок чутко реагирует на изменения условий ипотечных программ и рассрочек, что затрудняет прогнозирование продаж на перспективу двух-трех лет.

Исследование показало, что в 2025 году российские девелоперы запустили строительство жилья общим объемом 41,3 млн кв. м — это почти на 12% меньше, чем годом ранее (46,7 млн кв. м).

В этих условиях девелоперы все чаще прибегают к опционам, отложенным расчетам, партнерству с собственниками и fee-development, фиксируя актив только после подтверждения реализуемости проекта.