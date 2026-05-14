Сегодня 16:06 Девелопер Щекин: архитектура становится основой формирования образа страны 0 0 0 Фото: пресс-служба XVII Международного экономического форума Россия — Исламский мир Общество

Казань

Строительство

Россия

Бизнес

Архитектура

Сооснователь и совладелец Группа Родина Владимир Щекин принял участие в XVII Международном экономическом форуме Россия — Исламский мир — крупнейшей международной площадке взаимодействия России и стран исламского мира, объединившей в 2026 году более 10 тысяч участников из 103 государств.

Форум проходит в Казани с 12 по 17 мая и включает 149 мероприятий по 21 тематическому направлению — от международной торговли, исламских финансов и строительства до искусственного интеллекта, цифровизации, культуры и образования. Основной площадкой мероприятия стал Международный выставочный центр Казань Экспо. В рамках форума Владимир Щекин выступил на сессии, посвященной роли архитектуры как ключевого инструмента государственной визуальной коммуникации и развития территорий. Организаторами дискуссии выступили Национальный центр «Россия» и Московский архитектурный институт (МАРХИ). Сессия стала продолжением работы по формированию нового архитектурно-визуального кода страны, которая ведется ппо поручению Президента страны. В дискуссии приняли участие представители государственных институтов, международного архитектурного сообщества и бизнеса.

Фото: пресс-служба XVII Международного экономического форума Россия — Исламский мир

В своем выступлении Владимир Щекин заявил, что архитектура сегодня становится основой формирования образа страны, повышения качества жизни и долгосрочного развития. «Сегодня унифированные подходы к архитектуре перестали работать — и каждая страна вновь возвращается к поиску собственной идентичности. И в этом смысле Россия имеет колоссальное конкурентное преимущество. У нас есть мощнейшее культурное наследие, собственная архитектурная школа, огромный исторический опыт и понимание того, как среда должна работать на человека, семью и общество. Архитектура — это инструмент демографии, здоровья, образования, безопасности и даже национального суверенитета. Потому что именно среда формирует поведение человека, влияет на его эмоциональное состояние, формирует чувство принадлежности к своей стране и культуре», — подчеркнул он. Владимир Щекин отдельно отметил, что современные проекты должны формироваться на стыке культурно-исторического ДНК территории, передовых технологий и общественно значимых смыслов. «Сегодня мы впервые в истории можем проектировать среду опираясь на данные, исследования, поведенческую аналитику. Мы понимаем, как пространство влияет на стресс, когнитивные способности, продуктивность, желание создавать семью, заниматься спортом, развивать детей. И это полностью меняет саму философию девелопмента», — заявил Владимир Щекин.

Фото: пресс-служба XVII Международного экономического форума Россия — Исламский мир

В качестве примеров Владимир Щекин представил проекты Группа Родина, реализуемые в логике комплексного развития территорий: Район российских дизайнеров, квартал здоровой жизни СОЮЗ, семейный кластер Родина Парк и Дом русского бильярда — восстановленный объект культурного наследия Константина Мельникова с первым в мире фиджитал-комплексом русского бильярда на базе искусственного интеллекта и компьютерного зрения. Особое внимание Владимир Щекин уделил международному контексту форума и взаимодействию России со странами исламского мира. «У России и стран исламского мира гораздо больше общего, чем может показаться на первый взгляд. Нас объединяет уважение к традициям, к семье, к национального культуре. Именно на пересечении особого культурного кода страны и технологического развития сегодня рождается новый глобальный стандарт городской среды — в центре которого находится человек, его семья и его будущее», — отметил Владимир Щекин. В рамках форума также состоялось подписание трехстороннего соглашения о сотрудничестве между Группа Родина, Ассоциацией работодателей и координаторов трудовых ресурсов дружественных стран и Ассоциацией «Национальное объединение производителей строительных материалов и строительной индустрии». Соглашение направлено на развитие строительной отрасли, повышение качества строительных материалов, привлечение профессиональных поставщиков и квалифицированных трудовых ресурсов, а также формирование механизмов устойчивого развития жилищного строительства. Документ подписали Владимир Щекин, ответственный секретарь Ассоциации «Национальное объединение производителей строительных материалов и строительной индустрии» Виктория Замятина и генеральный директор Ассоциации работодателей и координаторов трудовых ресурсов Алишер Таджиев. По словам участников, соглашение станет основой для системного взаимодействия профессионального сообщества, бизнеса и отраслевых объединений в вопросах повышения качества строительства, развития кадрового потенциала и внедрения современных технологических решений в строительную индустрию.