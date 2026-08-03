Девелопер «Самолет» сохранил лидерство по объему строящегося жилья в России

Девелоперская компания «Самолет» остается лидером по объему текущего строительства жилых объектов в России. Об этом сообщил портал РИА «Недвижимость» со ссылкой на Единый Ресурс Застройщиков.

На первое августа текущего года «Самолет» ведет строительство в масштабах 4,5 миллиона квадратных метров. Работы развернуты в 61 жилом комплексе, что включает 229 многоквартирных домов и четыре дома с апартаментами.

Вторую строчку в рейтинге девелоперов по объему возводимого жилья удерживает ПИК с показателем 3,7 миллиона квадратных метров. Следом за ним идет Московский фонд реновации, на балансе которого находится почти столько же — около 3,7 млн «квадратов».