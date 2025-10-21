Девелопер Нигматуллин назвал пристальное внимание к качеству строительства важным трендом 2026 года

Девелоперская отрасль России осторожно смотрит в будущее, концентрируясь на завершении текущих проектов и поиске оптимальной стратегии развития. Владелец девелоперской группы «Гранель» Ильшат Нигматуллин подчеркнул, что 2025 год стал периодом адаптации к новым условиям, характеризуемым высоким уровнем кредитных ставок и снижением спроса на жилье. Об этом сообщил Life.ru .

Нигматуллин выразил осторожный оптимизм в отношении следующего года, отметив, что ключевые индикаторы экономики, такие как ставка Центрального банка, постепенно возвращаются к комфортным показателям. Девелоперы ищут новые подходы к проектам, сосредотачиваясь на надежных застройщиках, качественном строительстве и привлекательности жилых зон для покупателей.

Среди важных трендов 2026 года эксперт назвал пристальное внимание к качеству строительства, выбору оптимального месторасположения, наличию инфраструктуры и соответствию запросов различных категорий покупателей. Девелоперы стремятся обеспечить комфортные условия проживания, предлагая жилье, соответствующее современному уровню комфорта и удобства.