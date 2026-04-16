Девелопер Банников предложил покупать квартиру на старте продаж для экономии

Один из основных способов экономии при покупке квартиры в новостройке — приобретение жилья на старте продаж, а не в готовом доме. Об этом сообщил коммерческий директор компании «Плато Девелопмент» Станислав Банников в интервью «Газете.ru» .

По его словам, такой подход позволяет получить так называемый «дисконт за ожидание», благодаря которому можно сэкономить от 25% до 50% стоимости по сравнению с аналогичной квартирой в уже построенном комплексе того же класса и района.

Также можно воспользоваться рассрочкой от застройщика. Девелоперы сейчас предлагают более гибкие условия: первоначальный взнос может начинаться от 10%, а срок выплат — до завершения строительства, добавило ИА НСН.