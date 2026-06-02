Детский уполномоченный в Петербурге Митянина рассказала, что одним из нововведений стала ежемесячная работа с приставами

Уполномоченный по правам ребенка в Санкт-Петербурге Анна Митянина в интервью газете «Петербургский дневник» рассказала об изменениях в работе своей службы. Она отметила, что за прошедший год служба стала абсолютно открытой и начала активно взаимодействовать с населением.

Три раза в неделю на Суворовском, 62, Анна Митянина и ее команда ведут прием без предварительной записи и фильтров. Прием посещают граждане с различными вопросами, включая проблемы совершеннолетних. Также уполномоченный проводит приемы в районных администрациях с участием сотрудников прокуратуры, администраций и подведомственных организаций.

Одним из нововведений стала ежемесячная работа с приставами. Уполномоченный и приставы совместно решают проблемы матерей, связанные с исполнением решений суда о задолженности, общении с ребенком или его месте жительства.

Анна Митянина подчеркнула важность психологической поддержки и медиации в конфликтах между родителями. Она отметила, что интересы ребенка часто уходят на второй план из-за амбиций и мести взрослых.

Уполномоченный выразила обеспокоенность тем, что молодые родители прислушиваются к чатам в интернете, где распространяется недостоверная информация. Она призывает обращаться к официальным источникам и проверять информацию.

Анна Митянина также затронула тему ответственности родителей за воспитание детей. Она подчеркнула, что дети должны видеть пример здоровой семьи и правильного общения. Уполномоченный отметила, что подростки хотят работать, но молодежь нужно приучать к труду системно.