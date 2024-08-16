Детский центр реабилитации построят в Дзержинске к 2027 году

Центр реабилитации после травм для детей в Дзержинске Нижегородской области планируют построить к 2027 году. Об этом сообщило НИА «Нижний Новгород».

Совет по земельным и имущественным отношениям при правительстве согласовал выделение участка площадью около 2,5 тысячи квадратных метров под строительство медучреждения. Стоимость объекта оценивается в 24,8 миллиона рублей.

Также в Дзержинске через три года появится медицинский диагностический центр. Инвестор намерен вложить в проект 25 миллионов рублей.