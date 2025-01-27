Детский тренер Балуева: начинать занятия плаванием можно сразу после рождения

Детский тренер по плаванию Александра Балуева поделилась с ИА RuNews24.ru информацией о значимости плавания для детей разного возраста. Она подчеркнула, что начинать занятия плаванием можно практически сразу после рождения, естественно, проконсультировавшись с педиатром.

Плавание для младенцев — это не только обучение технике плавания, но и комплекс упражнений, направленный на всестороннее развитие организма. Вода оказывает сопротивление, что помогает ребенку лучше координировать свои движения, улучшает мелкую и крупную моторику, укрепляет сердечно-сосудистую и дыхательную системы. Плавание также положительно воздействует на нервную систему, снимая напряжение и улучшая сон. Совместные занятия родителей с детьми в воде способствуют укреплению эмоциональной связи.

Балуева отметила, что дети, занимающиеся плаванием с раннего возраста, реже страдают от кишечных колик, трудностей с засыпанием и аппетита.