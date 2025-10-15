Детский психолог Таранова оценила перспективу запрета на продажу газировки детям

Запрет на продажу сладких газированных напитков несовершеннолетним не решит проблему их употребления. Детский психолог Ирина Таранова считает, что дети будут пить газировку или нет — зависит в первую очередь от родителей. Об этом написала Общественная Служба Новостей .

Ранее глава Национального родительского комитета Ирина Волынец предложила полностью запретить продажу сладких газированных напитков россиянам до 18 лет. Основанием послужили данные НИИ детского питания, согласно которым газировки с большим количеством сахара крайне вредны для организма и могут привести к развитию тяжелых заболеваний.

Ирина Таранова считает, что газировка — не единственный вредный для детей продукт. По ее мнению, проблема заключается не только в напитках с сахаром, но и в системе питания в целом. Специалист подчеркнула, что даже если запретят продажу газировки несовершеннолетним, это не приведет к глобальному оздоровлению нации.

Психолог также отметила, что запрет подействует на детей по-разному, в зависимости от их личности. Некоторые подростки могут воспринять запрет как вызов и начать употреблять газировку из-за стремления нарушать правила.