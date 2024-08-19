Детский психолог Наумова: позитив и приветливость помогут первокласснику наладить отношения со сверстниками в школе

Детский психолог Наталья Наумова в разговоре с изданием NEWS.ru посоветовала родителям первоклассников развивать у детей навыки общения со сверстниками. По словам специалиста, ключевыми качествами, которые помогут найти новых друзей, являются приветливость и позитив.

При этом специалист отметила, что ребенок не должен общаться с тем, кто ему не нравится или с кем ему некомфортно.

«Важно поговорить с ним, чтобы он осознал, с кем ему приятно общаться: с людьми, которые им интересуются, которые хотят с ним дружить, помогать», — дала совет эксперт.

Такие рекомендации крайне важны для налаживания максимально хорошего контакта со сверстниками, добавила Наумова.