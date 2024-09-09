Детский психолог Маденко посоветовала обсуждать прогулы с ребенком и учителями

Она отметила, что реакция на отсутствие в учебном процессе не менее значима, чем выявление причин этого поведения. Правильные действия родителей могут помочь ребенку вернуться к учебе и справиться с возникающими проблемами.



По словам Маденко, первым шагом должен стать диалог с ребенком. Необходимо спокойно поговорить с ним, выяснить причины прогулы и поддержать в поиске решения. Важно предложить помощь в устранении проблем, ставящих под угрозу его обучение. Также стоит обсудить с педагогами и администрацией школы сложившуюся ситуацию, чтобы получить больше информации. Вместе с ребенком стоит составить план, который поможет избежать пропусков в будущем, а также установить правила и последствия за их нарушение.



Специалист порекомендовала при необходимости обратиться за помощью к школьному психологу. Маденко подчеркнула важность поощрения усилий ребенка по соблюдению намеченного плана, так как положительное подкрепление способствует мотивации. Необходимо регулярно отслеживать результаты и поддерживать ребенка в случае возникновения трудностей.