Детский психолог Дугенцова рассказала, что бабушки и дедушки помогают внукам расширить кругозор через свои знания

Общение внуков с бабушками и дедушками важно по нескольким причинам. В разговоре с изданием «Абзац» детский психолог Дарья Дугенцова отметила социальную адаптацию и расширение кругозора.

Во время общения со старшими родственниками ребенок учится подстраиваться под них, что делает его более гибким в социальном плане. Кроме того, бабушки и дедушки позволяют детям сформировать представления о жизни на основе предыдущих поколений.

В свою очередь, семейный психотерапевт Лариса Овчаренко считает, что передача опыта младшим — психологическая задача людей старшего возраста. Бабушки и дедушки передают внукам ценностную базу, базу знаний о жизни, традициях, семье и знания о мире.

Специалисты считают, что встречи со старшими родственниками должны случаться не менее раза в неделю.

В понедельник, 28 октября, в России отмечали День бабушек и дедушек.