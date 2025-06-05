Детский психолог Дугенцова призвала ограничить время детей в Сети

Детский специалист и сказкотерапевт Дарья Дугенцова в беседе с NEWS.ru подчеркнула, что для ребенка оптимально проводить не более двух часов в день в интернете. Превышение этого лимита может отрицательно повлиять на психическое состояние, особенно у младших школьников и подростков, где основные задачи — учеба и общение.

Длительное пребывание перед экранами не способствует развитию. Дети могут проводить в социальных площадках и мессенджерах значительное время, что считается нормой, особенно для подростков. Но время не должно превышать два часа в сутки. Постоянное использование устройств может замедлить развитие, так как каждый возраст имеет свои основные занятия. У подростков это общение, а у младших школьников — учеба. Любое действие, не связанное с основными задачами, может оказать негативное влияние на психику, пояснила Дугенцова.

Специалист подчеркнула, что даже два часа в сутки должны быть строго регулируемы. Дети могут самостоятельно распределять это время — например, по 15 минут утром и вечером. Однако важно установить четкие семейные правила, определяющие время и условия использования интернета.