Детский психолог Дугенцова объяснила, как родителям поддержать детей в конце учебного года

Май для школьников часто становится временем физического и эмоционального истощения. Детский психолог Дарья Дугенцова в беседе с Life.ru объяснила, как родителям поддержать детей в этот период и избежать конфликтов.

По мнению специалиста, причиной усталости детей не всегда являются лень или отсутствие мотивации. За девять месяцев дети сталкиваются с постоянными дедлайнами, оценками и стрессовыми ситуациями. Нервная система ребенка просто устает жить в режиме постоянного напряжения.

«Конец мая — это, наверное, время, когда у многих детей и подростков буквально заканчивается внутренняя батарейка», — говорит Дарья Дугенцова.

Психолог рекомендует родителям не воспринимать фразу «я не хочу учиться» как вызов. Давление в стиле «соберись» или «вот в наше время» не повышает мотивацию, а усиливает тревогу и сопротивление. Вместо этого лучше ставить маленькие и понятные задачи, например, «сделай три примера» или «разберем один параграф». Это поможет психике справляться с нагрузкой.

Важно также дать ребенку возможность безопасно сбросить напряжение. Для этого можно вместе выехать в лес, покричать, написать «письмо злости», сходить на бокс или побить грушу. Главное — показать, что усталость можно переживать без скандалов.

Нельзя забывать и о сне. В мае многие дети уже начинают жить по летнему распорядку, что приводит к недосыпу. Недосып негативно сказывается на памяти, внимании и эмоциональной устойчивости, из-за чего ребенок может выглядеть «ленивым», хотя на деле он просто перегружен.