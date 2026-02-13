Детский парк в Симферополе благоустроят к маю

Администрация Симферополя объявила о проведении масштабных работ по улучшению Детского парка. Их планирую завершить в ближайшие месяцы. Об этом сообщил телеканал «Крым24» со ссылкой на представителей городской администрации.

Работы охватывают обновление инфраструктуры и создание комфортных зон для горожан. Планируется установка новых спортивных и детских площадок, организация удобных пространств для отдыха, а также строительство фонтана.

Помимо этого, будут модернизированы пешеходные зоны, установлена современная уличная мебель, улучшено освещение и видеонаблюдение. Завершить преобразования планируется к маю текущего года.