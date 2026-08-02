Детский омбудсмен Зыкова призвала взрослых не обесценивать переживания подростков, чтобы сохранить их доверие

Детский омбудсмен Наталия Зыкова в эфире «Милицейской волны» поделилась рекомендациями для родителей, как выстроить гармоничные отношения с подростками и сохранить их доверие, сообщил сайт «ТСН24» .

По словам Зыковой, важно не пытаться силой «вытащить» из ребенка откровенность. Подростку необходимо чувствовать, что его не осудят и не высмеют. Доверие невозможно построить через крик и постоянные допросы, оно появляется там, где ребенка слышат и принимают.

Омбудсмен советует хвалить ребенка публично, а ругать наедине. Сначала нужно признавать его чувства, а потом уже разбираться в ситуации. Также важно хранить тайны подростка. Зыкова подчеркивает, что доверие строится годами, а рушится за одну секунду. Если родители хотят исправить ошибки, то начать можно с простых слов: «Прости, я хочу научиться тебя слышать».

Если ребенок молчит, это не всегда говорит о равнодушии или упрямстве. Иногда молчание — это способ защититься. Подросток может бояться критики или того, что его не поймут. Поэтому родителям важно не давить, а спокойно обозначить свое присутствие и поговорить.

Специалисты подчеркивают, что важно не обесценивать переживания подростка. Для взрослого ситуация может казаться мелочью, но для ребенка она может быть настоящим стрессом. Уважение к чувствам и переживаниям поможет создать доверительные отношения в семье.