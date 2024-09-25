Детский омбудсмен Волынец призвала повысить штрафы для родителей за езду детей на квадроциклах

Омбудсмен по правам ребенка в Республике Татарстан Ирина Волынец предложила повысить штрафы для родителей, чьи дети управляют квадроциклами и другим мототранспортом без водительских удостоверений. Об этом сообщил Life.
С таким предложением Волынец обратилась к председателю Комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Павлу Крашенинникову.
Омбудсмен предлагает брать штраф до 100 тысяч рублей за первое нарушение, а при повторных — до 300 тысяч рублей с возможной конфискацией транспортного средства. Волынец считает, что высокие штрафы помогут предотвратить дальнейшие происшествия на дорогах.
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