Детский омбудсмен Волынец предложила ввести в российских школах контрольное взвешивание ранцев

Уполномоченная по правам ребенка в Республике Татарстан Ирина Волынец  выступила с предложением ввести в российских школах контрольное взвешивание ранцев. Об этом написал Life.

Она уточнила, что родители школьников обеспокоены проблемой чрезмерного веса школьных ранцев, что представляет угрозу для здоровья их детей.

«Дети вынуждены носить ранцы, вес которых значительно превышает рекомендации врачей», — написала в своем обращении к депутатам Госдумы Волынец.

Детский омбудсмен считает, что реализация данной инициативы поспособствует сохранению здоровья школьников.

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