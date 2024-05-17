Детский омбудсмен Волынец предложила увеличить размер штрафа за катание на электросамокате вдвоем | 360°

Общество 17 мая 2024, 12:34 Детский омбудсмен Волынец предложила увеличить размер штрафа за катание на электросамокате вдвоем

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Штраф за то, что люди ездят на самокате вдвоем, нужно увеличить в два раза, если один из них несовершеннолетний. Такое мнение высказала RT уполномоченный по правам ребенка в Республике Татарстан, основатель Национального родительского комитета Ирина Волынец.

Она написала соответствующее письмо председателю комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павлу Крашенинникову. В нем говорится, что очень часто езда вдвоем приводит к авариям. И нередко страдают в них именно дети.

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«Действующее законодательство предусматривает незначительное наказание за катание на электросамокате вдвоем, что не является достаточным сдерживающим фактором для нарушителей», — отметила Волынец.

Она добавила, что увеличение штрафа поможет повысить безопасность на дорогах и снизить количество аварий.

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