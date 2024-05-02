Детский омбудсмен Волынец предложила популяризировать в России заботу о репродуктивном здоровье | 360°

Общество 02 мая 2024, 10:49 Детский омбудсмен Волынец предложила популяризировать в России заботу о репродуктивном здоровье

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В России нужно принять меры к популяризации заботы о репродуктивном здоровье. С соответствующей инициативой выступила уполномоченный по правам ребенка в Республике Татарстан, основатель Национального родительского комитета Ирина Волынец, сообщил RT.

Она предложила разработать рекламную кампанию, направленную на то, чтобы будущие родители своевременно проходили диспансеризацию. А также создать систему бонусов, стимулирующую это делать.

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Волынец написала письмо председателю комитета по охране здоровья Бадме Башанкаеву с просьбой поддержать ее предложение и разработать законопроект.

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