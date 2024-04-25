Детский омбудсмен Волынец предложила давать беременным студенткам жилье | 360°

Общество 25 апреля 2024, 11:31 Детский омбудсмен Волынец предложила давать беременным студенткам жилье

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Детский омбудсмен Татарстана Ирина Волынец предложила давать студентам, которые стали родителями, специальное семейное жилье. Об этом написало ИА НСН.

Она отметила, что жилищный вопрос для молодых семей является одним из самых актуальных.

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«Также мы считаем, что необходимо переводить беременных студенток с платного обучения на бюджет. Причем, это должно касается и мам, и молодых пап», — добавила Волынец.

Ранее глава Карелии Артур Парфенчиков выступил с инициативой платить по 100 тысяч рублей студенткам до 25 лет после рождения ребенка.