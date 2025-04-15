Детский омбудсмен Волынец: необходимо запретить продажу тату-машинок подросткам

Участились случаи покупок школьниками дешевых тату-машинок на маркетплейсах. Уполномоченная по правам ребенка в Татарстане Ирина Волынец в разговоре с Национальной Службой Новостей предупредила о рисках нанесения татуировок в домашних условиях.

«Это очень опасно для детского здоровья. В частности, если дети будут пользоваться одной и той же машинкой, есть риск возникновения вирусных, инфекционных заболеваний, передающихся через нестерильные иглы, через кровь», — отметила Волынец.

Она добавила, что для защиты подростков предлагается ужесточить контроль продажи товаров для татуажа лицам младше 18 лет и активизировать разъяснительную работу среди школьников и их семей. Татуировка может помешать трудоустройству во многие профессии, подчеркнула детский омбудсмен.