Детский омбудсмен Татарстана Волынец: члены проблемных семей могут получить бесплатную помощь психолога

При попадании семьи в сложную жизненную ситуацию государство делает все возможное, чтобы не лишать ребенка кровных родителей. Прежде всего, людям стараются помочь психологи и органы опеки, заявила ИА НСН уполномоченный по правам ребенка в Республике Татарстан Ирина Волынец.

Она отметила, что в случае болезни родителей, срочной служебной поездки или других жизненных обстоятельств можно на время поместить ребенка в государственный приют. Это делается абсолютно бесплатно по личному заявлению одного из законных представителей.

Родители могут посещать несовершеннолетнего, а после установленного срока забрать чадо и продолжить самостоятельно его воспитывать, добавила Волынец.