Детский омбудсмен Татарстана Волынец: члены проблемных семей могут получить бесплатную помощь психолога

При попадании семьи в сложную жизненную ситуацию государство делает все возможное, чтобы не лишать ребенка кровных родителей. Прежде всего, людям стараются помочь психологи и органы опеки, заявила ИА НСН уполномоченный по правам ребенка в Республике Татарстан Ирина Волынец.
Она отметила, что в случае болезни родителей, срочной служебной поездки или других жизненных обстоятельств можно на время поместить ребенка в государственный приют. Это делается абсолютно бесплатно по личному заявлению одного из законных представителей.
Родители могут посещать несовершеннолетнего, а после установленного срока забрать чадо и продолжить самостоятельно его воспитывать, добавила Волынец.
Состояние тротуаров проверили у детского сада гимназии № 7 в Чехове
«Он говорит абсолютную ложь». На Ставрополье оправдали обвиняемого в убийстве полицейского
Более 4 тысяч самозахватов земли пресекли в Подмосковье с начала года
Квадрокоптер с тепловизором отправили из Чехова в зону СВО
Московский суд приговорил крановщика к 24 годам заключения за поджог военкомата
Круглый стол о цифровизации строительства провели в Подмосковье
Пока ничего не найдено
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте