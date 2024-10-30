Детский омбудсмен Митянина заявила о необходимости психологической помощи каждому ребенку

Сегодня большинство подростков живут в онлайне, где очень просто быть красивым, смелым и умным. Однако, возвращаясь в реальность, эти дети сталкиваются с множеством проблем. Помочь их преодолеть сможет грамотный психолог, рассказала уполномоченный по правам ребенка Анна Митянина сайту «Петербургский дневник».