Детский омбудсмен Митянина заявила о необходимости психологической помощи каждому ребенку

Сегодня большинство подростков живут в онлайне, где очень просто быть красивым, смелым и умным. Однако, возвращаясь в реальность, эти дети сталкиваются с множеством проблем. Помочь их преодолеть сможет грамотный психолог, рассказала уполномоченный по правам ребенка Анна Митянина сайту «Петербургский дневник».

Она отметила, что зачастую детям приходится заново учиться выстраивать социальные связи в офлайне. Современным школьникам трудно вырасти без психолога, считает Митянина.

Кроме того, детский омбудсмен Санкт-Петербурга предложила парламентариям всех уровней разработать единый проект закона, касающегося психологической службы.

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