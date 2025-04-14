Детский омбудсмен Ярославская: подросткам нужно правовое просвещение в коротких видео

Детский омбудсмен подчеркнула важность разъяснения школьникам последствий нарушения закона.

«Надо создавать ролики, которые ребятам бы, что называется на их сленге, „заходили“. Которые короткие, но которые бы точно их просвещали. Потому что вопрос правового нигилизма, то, что ребята не понимают ответственности, которая наступает за противоправные действия — это тоже есть», — сказала Ярославская.

Ранее омбудсмен призвала обсуждать с детьми правила поведения в интернете.