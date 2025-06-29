Детский обмудсмен Зыкова призвала строить воспитание детей на любви и поддержке

Жестокое обращение с детьми — серьезная проблема, волнующая общество. Люди часто сталкиваются с ситуациями, где дети становятся жертвами насилия. Где проходит граница между допустимым воспитанием и жестокостью? Когда следует вмешаться? «ТСН24» обсудила эти вопросы с уполномоченным по правам ребенка в Тульской области Наталией Зыковой и юристом Станиславом Труновым.

По данным председателя Следственного комитета РФ Александра Бастрыкина, в России в 2024 году более 1 000 детей погибли в результате преступлений, около 2 000 стали жертвами домашнего насилия, а почти 17 000 признаны потерпевшими.

Зыкова считает, что воспитание должно строиться на любви и поддержке. Строгость и границы нужны для ребенка, но срываться на детях или требовать от них что-то несоответствующее их возрасту недопустимо.

Под жестоким обращением с несовершеннолетним юрист Станислав Трунов понимает действия, причиняющие ребенку физические, нравственные страдания или наносящие ему психологическую травму. К основным формам жестокого обращения относятся физическое, сексуальное, психическое насилие, а также пренебрежение основными нуждами ребенка.

За различные виды жестокого обращения с детьми в России предусмотрены разные наказания. В статье 156 УК РФ указаны штраф в размере до 100 000 рублей, привлечение к обязательным, исправительным, принудительным работам. Также может применяться лишение права занимать определенные должности или выполнять какие-то обязанности. В особых случаях предусмотрено лишение свободы на срок до трех лет.

По словам Зыковой, не нужно бояться обращаться за помощью, если вы стали свидетелем жестокого обращения с ребенком. Специалисты проведут проверку и убедятся в безопасности ребенка. Меры к родителям будут применяться только после установления подтверждающих фактов их неправомерных действий.