Детский фестиваль параспорта состоялся в Нижнем Новгороде

В Нижнем Новгороде провели фестиваль параспорта для детей с ограниченными возможностями здоровья, он состоялся в местном Дворце спорта «Северная звезда». Об этом сообщило НИА «Нижний Новгород».
Организатором мероприятия выступила партия «Единая Россия», которая провела фестиваль в ходе реализации проекта «Единая страна — доступная среда».
В спортивном празднике приняли участие 70 учеников. Они представляли коррекционные школы Канавинского, Московского и Автозаводского районов. Они провели дружеские соревнования по футболу, голболу, боче, дартсу, настольным играм и напольному тиру.
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