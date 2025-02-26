Детей решили оградить от сайтов 18+. Как это собираются сделать?
Депутат Нилов: верифицировать вход в интернет можно по номеру телефона
От Госдумы потребовали разработку механизма, который бы позволил проверять возраст всех интернет-пользователей. Идею омбудсмена Татьяны Москальковой поддержал депутат Ярослав Нилов. На стриме с ведущей 360.ru Региной Ореховой он предложил свой вариант верификации.
Москалькова объяснила необходимость меры защитой несовершеннолетних от негативного контента.
«В настоящее время контент с маркировкой 18+ доступен любому интернет-пользователю, который поставит „галочку“, что ему исполнилось 18 лет (без какого-либо подтверждения, авторизации и прочее)», — указала она в докладе за 2024 год, выдержки из которого привел ТАСС.
Нилов согласился, что в условиях, когда молодежь большую часть времени проводит в Сети, определенное регулирование нужно. К вопросу он призвал подойти гибко.
Молодой человек зайдет <…> если захочет купить бутылку водки, ему в нормальном магазине не продадут. Или сигареты — потому что ему нет 18 лет. Чтобы подтвердить возраст, он должен показать документ. В интернете, Татьяна Москалькова правильно отметила, часто достаточно галочки для полного доступа к запрещенному контенту.
Ярослав Нилов
депутат Госдумы
В таком случае получается, по словам собеседника 360.ru, что ответственность уже лежит на том человеке, который решил обмануть систему.
Механизмы регулирования, добавил Нилов, могут быть разными. В качестве примера он привел вариант верификации через телефон, с привязкой мобильного номера.
«При этом телефон зарегистрирован на конкретного человека, есть база данных и возможность оперативно проверить возраст человека, взяв его из базы данных и сравнив с имеющимся запретом», — допустил депутат.