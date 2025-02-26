Детей решили оградить от сайтов 18+. Как это собираются сделать?

От Госдумы потребовали разработку механизма, который бы позволил проверять возраст всех интернет-пользователей. Идею омбудсмена Татьяны Москальковой поддержал депутат Ярослав Нилов. На стриме с ведущей 360.ru Региной Ореховой он предложил свой вариант верификации.

Москалькова объяснила необходимость меры защитой несовершеннолетних от негативного контента.

«В настоящее время контент с маркировкой 18+ доступен любому интернет-пользователю, который поставит „галочку“, что ему исполнилось 18 лет (без какого-либо подтверждения, авторизации и прочее)», — указала она в докладе за 2024 год, выдержки из которого привел ТАСС.

Нилов согласился, что в условиях, когда молодежь большую часть времени проводит в Сети, определенное регулирование нужно. К вопросу он призвал подойти гибко.