Десятки ретроавтомобилей проехали по Москве в рамках «Автопробега Победы»

В Москве состоялось масштабное ретроралли, в котором приняли участие около 30 автомобилей ГАЗ М-20 «Победа», выпускавшихся с 1948 по 1955 год, и 50 мотоциклов того времени. «Автопробег Победы» проводится уже четвертый год подряд, мероприятие приурочено к «Диктанту Победы», который пройдет 24 апреля, сообщил сайт телеканала «Звезда» .

Перед началом автопробега участники возложили цветы к Огню памяти и славы на Поклонной горе. Старт был дан от стен Музея Победы. Колонна автомобилей проехала по Кутузовскому проспекту и вернулась к мемориальному комплексу.

Для гостей была организована бесплатная программа под открытым небом, где все желающие могли сделать памятные фотографии на фоне ретромашин.