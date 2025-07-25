Дерматовенеролог Минкина посоветовала носить одежду с УФ-защитой в южных регионах России

Для сохранения здоровья кожи в некоторых регионах России стоит использовать одежду с ультрафиолетовой защитой. Об этом сообщила дерматовенеролог, заместитель декана Лечебного факультета РНИМУ имени Н.И. Пирогова Минздрава России Оксана Минкина в разговоре с сайтом KP.RU.
Специалист отметила, что одежда и головные уборы из тканей с высоким UPF (UV protective factor) — это удобный способ защитить кожу, особенно для тех, кто забывает использовать солнцезащитный крем или применяет его неправильно.
По словам врача, самый опасный УФ-индекс фиксируют в странах, расположенных близко к экватору. Однако в южных регионах России, таких как Северо-Кавказский и Южный федеральные округа, также следует обращать внимание на этот показатель при путешествиях.
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