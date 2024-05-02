Дерматолог Ужва: микроигольчатый лифтинг поможет улучшить качество кожи | 360°

Общество 02 мая 2024, 17:43 Дерматолог Ужва: микроигольчатый лифтинг поможет улучшить качество кожи

Читать 360 в

Дерматолог-косметолог Анжелика Ужва рассказала об эффективности известной аппаратной методики для коррекции проблемных зон. Речь идет о микроигольчатом лифтинге, сообщил сайт «Страсти».

По словам эксперта, во время процедуры на подкожно-жировой слой оказывается мощное стимулирующее действие. Как результат — выравнивание рельефа и улучшение качества кожи.

Реклама

Однако врач напомнила, что от одного сеанса не стоит ждать глобальных изменений. Ужва посоветовала рассматривать данный способ как часть программы с комплексным подходом.