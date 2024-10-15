Дерматолог Петросова посоветовала мыть руки в прохладной воде и использовать увлажняющий крем

Чтобы избежать проблем с кожей рук, необходимо правильно их мыть. О способах бережного ухода рассказала врач-дерматолог Инна Петросова в беседе с «Газетой.Ru».
По словам специалиста, лучше всего для мытья рук подойдет прохладная вода. После контакта с мылом и антисептиками необходимо восстановить жировой баланс кожи. В этом помогут увлажняющие или питательные кремы.
Эти меры снизят риск возникновения дерматита на руках, а также решат проблему с сухостью и трещинами на коже, заключила Петросова.
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