Дерматолог Петросова посоветовала мыть руки в прохладной воде и использовать увлажняющий крем

Чтобы избежать проблем с кожей рук, необходимо правильно их мыть. О способах бережного ухода рассказала врач-дерматолог Инна Петросова в беседе с «Газетой.Ru» .

По словам специалиста, лучше всего для мытья рук подойдет прохладная вода. После контакта с мылом и антисептиками необходимо восстановить жировой баланс кожи. В этом помогут увлажняющие или питательные кремы.

Эти меры снизят риск возникновения дерматита на руках, а также решат проблему с сухостью и трещинами на коже, заключила Петросова.