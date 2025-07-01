Дерматолог Мухина сообщила о появлении кожных заболеваний в период высокой влажности

Инфекционист и дерматолог Марият Мухина в интервью Life.ru рассказала о рисках, связанных с высокой влажностью и ростом инфекционных возбудителей в летний период. По ее словам, влажность способствует быстрому размножению бактерий и грибов, что приводит к появлению кожных заболеваний, таких как дерматиты, экземы и пиодермии.

Высокая влажность воздуха, сочетающаяся с понижением температуры, может вызвать переохлаждение организма, способствующее развитию воспалительных процессов мочеполовой системы, дыхательных путей и желудочно-кишечного тракта. Доктор подчеркнула, что летний гардероб, предназначенный для +25 градусов, становится непригодным при температуре +10 градусов, особенно в условиях холодного дождя.

Мухина также отметила повышенный риск возникновения заболеваний верхних дыхательных путей, таких как ларингиты, гаймориты и отиты, а также заболеваний, передающихся воздушно-капельным путем. Важным фактором риска являются болезни грязных рук и пищевые токсикоинфекции, распространенные в летний период.