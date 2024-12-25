Дерматолог Кутина: зимой кожа рук подвержена сухости и воспалению

Зимние условия, такие как перепад температур и влажность, оказывают негативное влияние на кожу, ухудшая ее защитные функций. О том, как избежать сухости, воспаления и покраснения кожи рук зимой, рассказала дерматолог Анна Кутина в интервью «Известиям».
Для защиты кожи от перепадов температур важно использовать перчатки или варежки во время пребывания на улице. Также рекомендуется избегать длительного пребывания в водной среде и горячей ванны. Это может разрушить защитные механизмы кожи.
Вместо этого лучше выбирать мягкие моющие средства и кремы с увлажняющими компонентами. Они увеличивают сопротивляемость кожи потерям влаги и обеспечивают дополнительную защиту, резюмировала специалист.
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