Дерматолог Ядав: если сушить густые волосы естественным способом, то можно спровоцировать перхоть и себорейный дерматит

Густые волосы необходимо сушить с помощью фена, чтобы избежать инфекций. Влажная среда может стать причиной появления перхоти, общего раздражения и себорейного дерматита, рассказала дерматолог Гита Ядав в интервью Health News, ее словам приводит сайт «Газета.Ru».
Врач посоветовала обладательницам длинных и густых волос мыть голову по утрам и пользоваться феном. Ни в коем случае нельзя ложиться спать с сырой головой. Это ведет к появлению грибков и бактерий на наволочке подушки. При размножении на коже головы они вызывают сухость и шелушение, а также грибковое акне и фолликулит.
Чтобы сохранить здоровье волос при сушке феном, можно выбирать режим с подачей прохладного воздуха или сушить только зону корней, резюмировала специалист.
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