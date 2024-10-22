Дерматолог Иванов: длительное ношение резиновых сапог повышает риски грибковых болезней ногтей и стоп

Резиновые сапоги уже давно стали базовым предметом гардероба в осенне-весенний период. Однако длительное ношение такой обуви может представлять опасность. Об этом рассказал дерматолог Роман Иванов в беседе с Life.

Он отметил, что резиновые сапоги не пропускают воздух, со временем создавая парниковый эффект. В результате скопления влаги внутри обуви повышается вероятность возникновения грибковых заболеваний стоп и ногтей.

    Пока ничего не найдено

    Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте