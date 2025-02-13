Дерматолог Горский: глажка одежды и белья предотвращает болезни кожи

Гладить одежду важно не только с эстетической точки зрения, но и для предотвращения кожных заболеваний. Об этом Тульской Службе Новостей рассказал врач-дерматолог Владимир Горский.
Как отметил специалист, высокая температура уничтожает пылевых клещей, бактерии и грибки. Частота глажки зависит от типа одежды: нательное белье и постельные принадлежности стоит обрабатывать после каждой стирки.
Утюг эффективнее убивает микроорганизмы, но для чувствительной кожи лучше использовать отпариватель. Недостаточная глажка может усилить раздражение кожи и накопление аллергенов, предупредил доктор Горский.
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