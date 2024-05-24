Дерматолог Абрамова посоветовала не забывать про трехступенчатую систему ухода за кожей в отпуске

Дерматолог Ксения Абрамова дала советы по наполнению косметички для летних поездок. Даже во время отпуска в далеких странах не стоит забывать про трехступенчатую систему ухода за кожей, отметила эксперт в беседе с Life .

Она рекомендовала взять с собой средства для очищения, тонизации и увлажнения. Еще один незаменимый помощник в теплых местах — SPF-крем. По мнению врача, лучше отдать предпочтение водостойким вариантам.

Маст-хэвом в тревел-косметичке также является антибактериальный гель, добавила врач. Однако санитайзеры содержат спирт, поэтому важно прихватить и крем для рук.