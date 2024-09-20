Депздрав объяснил, как в ране онкобольного москвича могли завестись опарыши

Опарыши в ране пожилого онкобольного москвича могли появиться из-за невыполнения рекомендованного ухода при ее самостоятельной обработке, сообщили 360.ru в департаменте здравоохранения столицы. Там же подчеркнули, что госпитализация мужчине в данном случае не требуется.

О тяжелом состоянии пенсионера в минувшее воскресенье, 15 сентября, сообщила его родственница. Женщина подчеркнула, что выполняла инструкции, которые давали медики, а также всегда дезинфицировала руки перед тем, как промывать его рану.

После этого 360.ru обратился с запросом в столичный депздрав, чтобы уточнить, по какой причине пациент мог столкнуться с такой тяжелой ситуацией.

В департаменте в ответ заявили, что этот пациент регулярно и в полном объеме получает всю необходимую медицинскую помощь «по поводу лечения основного онкологического заболевания».

«На днях пациент обратился за помощью к врачам с жалобами на боль в области раны на шее. Врачами был проведен осмотр пациента, очищение раны, обработка и перевязка. Госпитализация пациента в данной ситуации не требуется», — подчеркнули в депздраве.

Также там обратили внимание, что пациенту и его родственникам регулярно дают рекомендации по правильному уходу за раной и соблюдению необходимых норм.

«Нарушений в порядке оказания медицинской помощи пациенту не зафиксировано. Отметим, что описанная ситуация могла возникнуть в случае невыполнения рекомендованного надлежащего ухода за раной при ее самостоятельной обработке», — заключили в пресс-службе.