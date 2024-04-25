Депутаты задумались о повышении ответственности безопасности на зрелищных мероприятиях | 360°

25 апреля 2024, 12:39
Депутаты задумались о повышении ответственности безопасности на зрелищных мероприятиях
Закон о повышении безопасности на зрелищных мероприятиях внесли в Госдуму
Госдума рассмотрит законопроект о повышении безопасности на зрелищных мероприятиях в России. Об этом 360.ru сообщила один из авторов инициативы, депутат Елена Ямпольская.
«Понятия „безопасность“ в нашем законодательстве нет. Нужно было поднимать регулирование этого вопроса на федеральный уровень, что мы и сделали. В целом, считаю, к первому чтению мы подготовили достойный документ, который определяет обязанности организаторов таких мероприятий», — сказала она.
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Депутат выразила надежду, что инициативу примут уже в весеннюю сессию.
«Ждать больше невозможно. Слишком серьезное событие подвигло нас на эту работу. Дальше будет вопрос о том, какая ответственность будет за нарушение этой нормы. Пока ответственности организаторов нет, это все немного вилами по воде. Нужно обеспечить безопасность граждан там, куда бы они ни пришли», — добавила Ямпольская.
Ранее первый заместитель генерального прокурора Анатолий Разинкин сообщил, что в России выросли риски терактов и диверсий.
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