Депутаты задумались о повышении ответственности безопасности на зрелищных мероприятиях | 360°

Эксклюзив 25 апреля 2024, 12:39 Депутаты задумались о повышении ответственности безопасности на зрелищных мероприятиях Закон о повышении безопасности на зрелищных мероприятиях внесли в Госдуму РИА «Новости»

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Госдума рассмотрит законопроект о повышении безопасности на зрелищных мероприятиях в России. Об этом 360.ru сообщила один из авторов инициативы, депутат Елена Ямпольская.

«Понятия „безопасность“ в нашем законодательстве нет. Нужно было поднимать регулирование этого вопроса на федеральный уровень, что мы и сделали. В целом, считаю, к первому чтению мы подготовили достойный документ, который определяет обязанности организаторов таких мероприятий», — сказала она.

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Депутат выразила надежду, что инициативу примут уже в весеннюю сессию.

«Ждать больше невозможно. Слишком серьезное событие подвигло нас на эту работу. Дальше будет вопрос о том, какая ответственность будет за нарушение этой нормы. Пока ответственности организаторов нет, это все немного вилами по воде. Нужно обеспечить безопасность граждан там, куда бы они ни пришли», — добавила Ямпольская.

Ранее первый заместитель генерального прокурора Анатолий Разинкин сообщил, что в России выросли риски терактов и диверсий.