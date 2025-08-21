Депутаты предложили обязать операторов компенсировать перебои интернета

В Госдуме призвали обязать операторов автоматически компенсировать перебои интернета. Об этом сообщило РИА «Новости» .

«Депутаты от фракции „Новые люди“ направили обращение Максуту Шадаеву с предложением ввести автоматический перерасчет операторами связи абонентской платы в связи с ограничениями соединения», — уточнили в сообщении.

Предполагается, что для перерасчета абонентам не нужно будет писать заявление.

По данным парламентариев в последнее время перебои с мобильным интернетом зафиксировали в более чем в 60 российских регионах.

Современное законодательство не предполагает автоматический перерасчет стоимости услуг связи.

Ранее в Азербайджане зафиксировали масштабные перебои с интернетом.