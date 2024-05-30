Депутаты предложили компенсировать студентам повышение платы за обучение в вузах

Депутаты ЛДПР предложили предоставлять субсидии для компенсации студентам в случае ежегодного повышения стоимости обучения в университетах по востребованным специальностям. Об этом сообщил RT.

Многие вузы в течение всего обучения могут индексировать стоимость, которая была указана при заключении контракта. Нововведение позволит зафиксировать изначальную сумму для студентов на всем протяжении обучения.

Отмечается, что разницу между старой и новой ценой предлагается компенсировать за счет федерального бюджета.

Награда от нациста. Карла III уличили в связях с эсэсовцем

Удар по столицам стран НАТО. Как Россия ответит на атаки Украины западным оружием

Спортивную программу ПМЭФ презентовали в Москве

Переход на наличные и зарплаты в конвертах. Плюсы и минусы налоговой реформы

Та еще ягодка! Как и где купить вкусную и полезную черешню

Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте