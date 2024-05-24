Депутаты от ЛДПР предложили ввести новый вид социального налогового вычета для владельцев домашних животных

Депутаты от ЛДПР предложили ввести в России новый вид социального налогового вычета. Речь идет о проведении профилактических, диагностических и лечебных мероприятий зарегистрированному домашнему животному, а также о приобретенных лекарствах для ветеринарного применения. Об этом сообщил RT .

По словам авторов законопроекта, хозяева домашних животных несут значительные расходы в связи с лечением и обследованием своих питомцев. Депутаты считают, что потребность налогоплательщиков в получении налогового вычета довольно насущная.

Депутат Марков в свою очередь заметил, что такой налоговый вычет станет стимулом для повсеместной регистрации собак.