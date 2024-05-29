Депутаты ЛДПР предложили выдавать социальные сертификаты при отсутствии мест в детсаду

Группа депутатов Госдумы от ЛДПР предложила предоставлять социальные сертификаты россиянам, чьи дети не получили место в детсаду. Об этом сообщил Life .

По мнению парламентариев, данный законопроект особенно актуален для семей, в которых работают оба родителя или воспитанием занимается только один из них.

Предполагается, что полученные от государства выплаты можно будет потратить на услуги няни. Благодаря таким мерам родители получат возможность полноценно работать, а малышей обеспечат необходимой социализацией.