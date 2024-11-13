Депутаты ЛДПР предложили увеличить максимальный размер страхового возмещения по вкладам

Депутаты Госдумы призвали увеличить максимальный размер страхового возмещения по банковским вкладам. Об этом сообщил RT .

Речь идет о повышении с 1,4 миллиона до трех миллионов рублей. Как рассказал один из авторов законопроекта Ярослав Нилов, фракция уже давно работает в данном направлении. Реализация идеи особенно актуальна в условиях роста уровня ключевой ставки Центробанка, отметил депутат.

«С учетом того, что граждане держат деньги в банках, это увеличение крайне необходимо», — пояснил парламентарий.

Он также указал на позицию экспертов банковской сферы, согласно которой данная мера действительно является своевременной. Кроме того, инициатива способна повысить эффективность денежно-кредитной политики.