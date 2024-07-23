Депутаты Госдумы предложили разрешить тратить маткапитал на подготовку к школе

Депутаты Госдумы от ЛДПР предложили включить в перечень возможных направлений распоряжения региональным маткапиталом подготовку ребенка к школе. Об этом сообщил председатель фракции Леонид Слуцкий в беседе с Ura.ru.

Средства могут быть направлены на покупку школьной формы, портфеля или канцелярии при достижении ребенком возраста шести лет. Такая возможность облегчит жизнь многим родителям, поскольку расходы на школьные товары — весомая часть бюджета семьи.

Отмечается, что сейчас региональный маткапитал можно потратить на покупку автомобиля, земельного участка, ремонт жилья.