Депутаты Госдумы предложили разрешить тратить маткапитал на подготовку к школе

Депутаты Госдумы от ЛДПР предложили включить в перечень возможных направлений распоряжения региональным маткапиталом подготовку ребенка к школе. Об этом сообщил председатель фракции Леонид Слуцкий в беседе с Ura.ru.

Средства могут быть направлены на покупку школьной формы, портфеля или канцелярии при достижении ребенком возраста шести лет. Такая возможность облегчит жизнь многим родителям, поскольку расходы на школьные товары — весомая часть бюджета семьи.

Отмечается, что сейчас региональный маткапитал можно потратить на покупку автомобиля, земельного участка, ремонт жилья.

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