Депутаты Госдумы предложили меры по защите продавцов авто от штрафов за нерадивых покупателей

Парламентарии указывают на системную проблему: новые собственники транспортных средств часто не ставят автомобили на государственный учет после заключения договора купли-продажи. Это позволяет недобросовестным покупателям эксплуатировать транспортное средство без регистрации на свое имя и платить лишь штрафы за управление незарегистрированным транспортным средством, уклоняясь от транспортного налога, обязательного страхования и ответственности по штрафам, фиксируемым средствами фото- и видеофиксации.

По мнению депутатов, реализация инициативы позволит сократить мошенничество с подложными договорами купли-продажи и обеспечить своевременный переход ответственности к фактическому владельцу транспортного средства.

Механизм цифровой фиксации предполагает, что в течение 24 часов с момента заключения договора купли-продажи продавец должен уведомить Госавтоинспекцию через портал «Госуслуг» о переходе права собственности с приложением электронного варианта договора. Учет транспортного средства за прежним владельцем автоматически прекращается, если новый собственник не обратился в ГАИ для перерегистрации на основании ранее поданного электронного уведомления.